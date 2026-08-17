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Trump ordena reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur a horas de su inicio

“China y Rusia observan con qué facilidad el presidente abandona a los aliados de Estados Unidos”, reclama senador demócrata

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Por AFP
(Archivo) La última reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un se realizó en 2019.
(Archivo) La última reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un se realizó en 2019. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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