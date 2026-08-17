Trump ordena reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur a horas de su inicio

(Archivo) La última reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un se realizó en 2019.

Seúl, Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, ya que, a su juicio envían una señal “inapropiada y hostil” dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Los ejercicios denominados Ulchi Escudo de Libertad “están procediendo según lo planeado”, indicó el Ministerio de Defensa surcoreano en una breve declaración a periodistas.

Trump criticó el domingo en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en 2025.

También arremetió directamente contra Corea del Sur. “Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”, señaló en su publicación.

Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte.

Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en 2019, durante su primer mandato y afirmó que, considerando su buena relación con Kim, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los “redujera sustancialmente”.

El coronel Ryan Donald, portavoz del Comando de las Fuerzas Combinadas Estadounidenses y Surcoreanas, comentó que las maniobras simularán combates contra soldados norcoreanos, fortalecidos por su participación en la guerra rusa en Ucrania.

“China y Rusia observan con qué facilidad el presidente abandona a los aliados de Estados Unidos y lo recordarán la próxima vez que nos pongan a prueba”, reaccionó este lunes el senador estadounidense Jack Reed, principal miembro demócrata de la comisión de las fuerzas armadas, aludiendo a una decisión “estúpida e incoherente”.

Daño a la coordinación

La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo.

“El gobierno sigue de cerca el mensaje publicado hoy por el presidente Trump en redes sociales y espera que la relación amistosa entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dé lugar a un diálogo significativo”, indicó.

La reducción de las maniobras “dañará la coordinación de la alianza, atrasará el proceso para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en su propia defensa, y debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia”, comentó a la AFP Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.

Pyongyang había denunciado el jueves los ejercicios militares conjuntos y advirtió de una posible respuesta mediante medidas de “disuasión” más contundentes.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

Durante su primer mandato, Trump dijo, tras su reunión inicial con Kim Jong Un en Singapur en junio de 2018, que Washington suspendería los ejercicios militares “provocativos”.

Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.

Las dos países países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.

Sin embargo, las repetidas críticas de Trump contra aliados históricos han sembrado dudas sobre los compromisos de Estados Unidos con la seguridad en el este de Asia.

Preguntado sobre si Pekín apoya un nuevo diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó el lunes que había “tomado nota de las informaciones relevantes”.

“Mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y promover la resolución política de la cuestión peninsular es de interés común para todas las partes”, declaró el portavoz Lin Jian.

En Taiwán, que depende en gran medida de un acuerdo de seguridad de larga data con Estados Unidos, el presidente Lai Ching-te afirmó que su gobierno propondría un gasto récord en defensa equivalente a más de 35.000 millones de dólares para 2027.

China afirma que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con utilizar la fuerza para anexionar la isla autónoma.