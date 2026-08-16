El Mundo

Trump hará ‘reducción considerable’ en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

Mandatario estadounidense alega que son muy costosos y ‘envían una señal totalmente inapropiada y hostil’ a Corea del Norte

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Por AFP
Donald Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en el 2019, durante su primer mandato. (Evan Vucci/AP)







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