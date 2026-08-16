Trump hará ‘reducción considerable’ en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

Donald Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en el 2019, durante su primer mandato.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este domingo que reducirá “considerablemente” la participación de Estados Unidos en los ejercicios militares conjuntos con su histórico aliado, Corea del Sur, debido a su “muy buena relación” con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en el 2025.

Estaba previsto que estos ejercicios empezarán el lunes con una duración de 11 días, en el marco de maniobras para preparar, de manera conjunta, la defensa contra Corea del Norte, país dotado además del arma nuclear.

A la víspera, Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en el 2019, durante su primer periodo.

“Partiendo de mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, anotó el mandatario estadounidense este domingo.

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar la participación de Estados Unidos, por lo que había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los “redujera sustancialmente”.

Pyongyang había denunciado el jueves los próximos ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl, y había advertido de una posible respuesta mediante medidas de “disuasión” más contundentes.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.

Las dos países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-1953, y no con un tratado de paz.

Trump ha cuestionado las antiguas alianzas militares de Estados Unidos, empezando por la OTAN.

El mandatario critica a sus socios occidentales por negarse a apoyar su guerra contra Irán, que ya va por su sexto mes y sin avances hacia un acuerdo negociado.

En ese sentido, Trump también arremetió contra Corea del Sur este domingo.

“Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’, señaló en su publicación.