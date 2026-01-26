Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur al 25%

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos, y acusó al país asiático de “no estar a la altura” de un pacto comercial previo con Washington.

“Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El giro del líder estadounidense llega meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad, tras un periodo de tensas negociaciones.

El acuerdo se cerró después de que Trump se reuniera con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en octubre. Incluyó promesas de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur, así como recortes arancelarios de Estados Unidos.

Bajo el pacto, Washington mantendría gravámenes de hasta el 15% en productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos.

Los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre automóviles surcoreanos desde un nivel del 25%. Si se aplica la más reciente amenaza de Trump, se daría marcha atrás a ese punto.

La industria automotriz representa el 27% de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, que recibe casi la mitad de las exportaciones de automóviles del país asiático.

Un regreso a aranceles más altos dejaría a las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a otras economías como Japón y la Unión Europea, que alcanzaron acuerdos para aranceles estadounidenses del 15%.