El Mundo

Trump mantuvo llamada ‘muy productiva’ con presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

“México tiene una líder maravillosa y muy inteligente; ¡deberían estar muy contentos por ello!”, comentó Donald Trump tras la conversación calificada como “cordial” por Sheinbaum

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de “muy productiva” una conversación telefónica que mantuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpClaudia SheinbaumEstados UnidosMéxico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.