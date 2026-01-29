Trump mantuvo llamada ‘muy productiva’ con presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de “muy productiva” una conversación telefónica que mantuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

La conversación “fue extremadamente buena para ambos países”, y se abordaron temas como “la frontera, cómo frenar el narcotráfico, y comercio”, indicó en un mensaje en su plataforma Truth Social. Sheinbaum había calificado antes de “productiva y cordial” la conversación, en rueda de prensa.

Trump ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses que prepara algún tipo de ataque “por tierra” contra los cárteles del narcotráfico, sin especificar en qué país al sur de su frontera.

Sheinbaum ha reiterado por su parte la soberanía mexicana, y al mismo tiempo, ha intensificado la entrega de capos y ejecutores de esos cárteles a la justicia estadounidense.

“Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, coordinaremos reuniones en nuestros respectivos países”, añadió. “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente; ¡deberían estar muy contentos por ello!” comentó el mandatario republicano.

Donald Trump felicitó a Sheinbaun y la calificó de "líder maravillosa" para México. (YURI CORTEZ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Sheinbaum: ‘Conversación productiva y cordial’

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la conversación con Donald Trump como “productiva y cordial”. En materia de seguridad, “los dos coincidimos que vamos muy bien”, declaró Sheinbaum en rueda de prensa.

Luego de la conversación, la gobernante izquierdista afirmó que “se mantiene la revisión” del tratado de libre comercio T-MEC, que une a Canadá, Estados Unidos y México. El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sheinbaum añadió que su homólogo estadounidense reiteró su interés en que México levante “barreras no tarifarias” que restringen el comercio entre ambos países.