Trump dice que la Fed debería ‘bajar sustancialmente’ las tasas de interés

Donald Trump vuelve a llamar ‘idiota’ al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Por AFP
Imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, tomada en Warren el 29 de abril de 2025 (izq.) y una foto del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tomada en Washington, D. C., el 10 de diciembre pasado. Fotografía:
El presidente Donald Trump arremetió este 29 de enero contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y demando la reducción inmediata de las tasas de interés de referencia. (JIM WATSON SAUL LOEB/AFP)







