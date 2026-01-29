Trump dice que la Fed debería ‘bajar sustancialmente’ las tasas de interés

El presidente Donald Trump arremetió este 29 de enero contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y demando la reducción inmediata de las tasas de interés de referencia.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central) y dijo que debería “bajar sustancialmente” las tasas de interés, un día después de que pausara su serie de recortes.

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Calificó a Powell de “idiota” y añadió: “¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, AHORA!”.

Los tipos de interés de referencia se hallan en un rango de 3,50% a 3,75%.

Si bien Trump dijo que Powell “admite que la inflación ya no es un problema ni una amenaza”, la Fed señaló en un comunicado el miércoles que el índice de precios “sigue siendo algo elevado”.

La extensa publicación de Trump en redes sociales se produce en medio de la intensificación de los ataques del gobierno contra el banco central.

El presidente intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario, al tiempo que el Departamento de Justicia inició una investigación sobre Powell por las reformas en la sede del banco, lo que provocó una inusual reprimenda del propio Powell.