Trump, los mercados y la ‘teoría del Taco’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta en la Oficina Oval de la Casa Blanca el miércoles en Washington D. C. Foto:

Washington, Estados Unidos. Donald Trump se irritó esta semana cuando un periodista le preguntó sobre el “TACO”, un acrónimo en boga entre los operadores de Wall Street. La sigla significa en inglés“Trump Always Chickens Out”.

La llamada “Teoría del Taco” (del inglés Trump Always Chickens Out) fue acuñada por Robert Armstrong, escritor del Financial Times, que buscaba subrayar la tendencia del presidente estadounidense a dar marcha atrás en sus políticas cuando estas empiezan a agitar los mercados.

Los inversores han notado que la administración estadounidense “no tolera muy bien la presión del mercado y la economía, y se apresurará a dar marcha atrás cuando los aranceles causen problemas”, concluyó el periodista.

“Esta es la Teoría del Taco: Trump siempre se acobarda”, fue lo que escribió Armstrong en mayo, después de que las acciones se recuperaran con fuerza en cuanto el republicano anunció una pausa en los aranceles generalizados que impuso al resto del mundo.

No solo eso. Trump anunció la semana pasada que los aranceles del 50% sobre las importaciones de la Unión Europea entrarían en vigor el 1.° de junio, pero dos días después declaró una pausa hasta el 9 de julio.

LEA MÁS: Trump dijo al presidente de la Fed que ‘comete un error’ al resistirse a bajar las tasas

‘Se llama negociación’

Trump está muy pendiente del mercado bursátil.

Durante su primer mandato, una reacción contundente de Wall Street podía ser, en ocasiones, la única forma de hacer cambiar de opinión al millonario.

Más allá de las columnas del Financial Times, la “Teoría del Taco” se ha viralizado y los inversores han dejado de verla como una broma sarcástica, según los analistas.

Un podcast de John Hardy, director de estrategia macroeconómica del banco de inversión danés Saxo, mencionó la estrategia Taco.

Llegó a oídos del presidente de 78 años, quien este miércoles negó rotundamente que estuviera cediendo ante la turbulencia del mercado bursátil.

“¿Me acobardo? Nunca había oído eso (...). No vuelvas a decir lo que dijiste, es una pregunta desagradable”, contestó el voluble magnate al periodista que le pidió su opinión. “Se llama negociación”, añadió.

Para Steve Sosnick, de Interactive Brokers, la Teoría del Taco es una “forma apolítica de los mercados de poner en evidencia a la administración”.

En las primeras semanas del segundo mandato del millonario republicano, Wall Street reaccionó negativamente a los nuevos anuncios de tarifas aduaneras de una forma “mucho más significativa y directa” que hoy, explicó Sam Burns, analista de Mill Street Research.

Ahora tienden a verlos como “fácilmente reversibles o no fiables”, dijo Burns, y los inversores están más dispuestos a no precipitarse.

Esta nueva calma quedó de manifiesto entre los operadores de la bolsa de Nueva York, que se mantuvieron firmes ante las amenazas arancelarias de Trump a la Unión Europea, y de nuevo cuando no reaccionaron exageradamente a las sucesivas sentencias judiciales que bloquearon y luego mantuvieron temporalmente la mayoría de los aranceles.

No obstante, Hardy, el analista de Saxo, advierte que la Teoría del Taco no es infalible y no hay que perder de vista el movimiento proteccionista impulsado por el presidente de la primera potencia mundial.

“Trump podría ‘acobardarse’ a veces” pero “los movimientos políticos subyacentes son reales y representan un cambio muy serio en la política económica e industrial de Estados Unidos”, escribió Hardy en el sitio web de Saxo.