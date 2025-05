Aranceles de Trump: conozca qué tarifas están mantienen vigentes y cuáles quedan anuladas

La Unión Europea respira temporalmente ante la suspensión de los aranceles globales impuestos por la Administración Trump, después de que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declarara ilegales estas medidas comerciales.

De esta forma, quedan anulados los aranceles “recíprocos” que Estados Unidos impuso desde el llamado Día de la Liberación, eliminando la aplicación de las tarifas del 10% para la mayoría de países, un 30% para China, y un 50% previsto para todas las exportaciones de la Unión Europea partir del 1 de junio.

No obstante, la amenaza de los aranceles sigue presente, y Trump cuenta con vías legales para mantener las barreras comerciales, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, de 1962, para productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

¿Qué es la ley IEEPA y por qué no aplica a los aranceles recíprocos?

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos explicó que Trump se acogió a Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, la cual otorga al presidente la autoridad para regular el comercio internacional y tomar medidas económicas cuando declara una emergencia nacional debido a una “amenaza inusual y extraordinaria” para el país, proveniente del extranjero.

No obstante, el Tribunal considera que no existe tal amenaza que justifique el uso de esta ley y que, por tanto, la IEEPA no otorga al mandatario estadounidense una autoridad limitada para imponer aranceles de forma generalizada.

Además, el estrado judicial recordó que la competencia para establecer tarifas comerciales corresponde al Congreso, órgano que, en este caso, fue eludido por la Casa Blanca.

¿La Unión Europea le dice adiós a los aranceles?

Tras el fallo del Tribunal de Estados Unidos, la Casa Blanca no podrá aplicar los aranceles generalizados a los productos europeos. No obstante, ningún país o empresa, salvo negociación, se podrán librar de las tarifas sectoriales o específicas.

Asimismo, la administración estadounidense anunció que recurrirá la decisión judicial, por lo que la situación podría cambiar.

Estas son las tarifas vigentes

Los aranceles al acero, aluminio y automóviles están permitidos, porque no se imponen bajo la ley IEEPA, sino bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962.

En concreto, esta sección otorga al presidente la autoridad para imponer restricciones a las importaciones cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos determina que representan una amenaza a la seguridad nacional del país.

En esta línea, Trump ha pedido al Departamento de Comercio que investigue diferentes importaciones para comprobar si son una amenaza, motivo por el que ha logrado aplicar aranceles al acero y al aluminio.

Mientras tanto, otros productos siguen en estudio para su próxima aplicación, como es el caso del cobre, la madera, semiconductores, minerales y derivados.

Vehículos

Los automóviles ya cuentan con tarifas del 25% que entraron en vigor en la medianoche del 3 de abril. No obstante, algunas empresas y países están negociando la anulación de este arancel y de otros específicos.

Por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido acordaron que los primeros 100.000 vehículos importados a Estados Unidos por fabricantes británicos cada año estarán sujetos a la tasa recíproca del 10%, mientras que cualquier vehículo adicional cada año estará sujeto a aranceles del 25%. Por su parte, la tarifa sobre el acero y el aluminio se reducirán a cero.

Asimismo, como respuesta al acuerdo firmado con Reino Unido, los principales fabricantes de automóviles de Alemania BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen están en conversaciones con la Administración Trump para frenar los aranceles.

Acero y aluminio

El acero y aluminio ya cuentan con una tarifa del 25% desde el pasado 12 de marzo, tras su anuncio el 10 de febrero.

Arancel a los países que compren petróleo o gas de Venezuela

La Casa Blanca anunció también un arancel del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, que en principio entró en vigor el 2 de abril, y que afectaría a España.

También hay algunas tarifas anunciadas, pero pendientes de confirmar:

Películas y productos agrícolas

El mandatario estadounidense anunció que instaurará aranceles del 100% a todas aquellas películas que lleguen a Estados Unidos y que estén producidas en el extranjero.

Asimismo, la Administración de Trump avisó, el pasado 3 de marzo, de su intención de aplicar aranceles especiales a productos agrícolas, cuya tarifa no se ha especificado.

Productos energéticos, semiconductores y farmacéuticos

Entre los aranceles anunciado con fecha de aplicación pendiente, se prevén tarifas del 25% o más para productos energéticos, semiconductores y farmacéuticos, cuya tasa se anunció el 18 de febrero.

En ese sentido, el mandatario estadounidense explicó que los aranceles a los semiconductores y los productos farmacéuticos podrán subir “sustancialmente más” en el transcurso de un año y que estas tasas no entrarán en vigor de inmediato para dar tiempo a las empresas a trasladar sus fábricas a Estados Unidos.

Por su parte, Trump prometió el domingo 11 de mayo que los precios de los medicamentos recetados y farmacéuticos se reducirán entre un 30% y un 80%, y señaló que los estadounidenses abonarán lo mismo por estos productos que “la nación que pague el precio más bajo en cualquier parte del mundo”.