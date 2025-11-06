Trump llama ‘mujer diabólica’ a Nancy Pelosi tras su retiro

Donald Trump declaró “Creo que era una mujer diabólica que hizo un mal trabajo".

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de “mujer diabólica” a la líder demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes, quien anunció su retiro a los 85 años.

“Creo que era una mujer diabólica que hizo un mal trabajo, que le costó al país mucho en daños y en reputación. Pienso que era terrible”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

La animosidad entre Trump y Pelosi es mutua. La veterana política lideró en el primer mandato de Trump los dos intentos de destitución del presidente republicano, que acabaron fracasando en el Senado.

