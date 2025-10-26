El Mundo

Trump inicia su gira asiática en Malasia, donde se reunió con Lula

Lula urgió a su par estadounidense a levantar los aranceles de 50% que su país impuso sobre los productos brasileño

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump fue recibido con ovaciones en el Parlamento israelí por su papel en el acuerdo de paz.
Trump se trasladará el lunes a Tokio, donde se reunirá al día siguiente con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. (SAUL LOEB/AFP)







AFP

AFP

