Trump impulsará que asesinatos en Washington se castiguen con pena de muerte

Washington -formalmente conocido como el Distrito de Columbia- abolió la pena de muerte en 1981.

Por AFP
El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales para frenar la delincuencia violenta en Washington, en su afán por cumplir su promesa de campaña de ser un presidente de "ley y orden". El líder republicano afirmó que pondría a la Policía Metropolitana de la ciudad bajo el control del gobierno federal, al tiempo que enviaría a la Guardia Nacional a las calles de la capital estadounidense.
Los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas en Washington el domingo. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







