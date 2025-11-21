El Mundo

Trump felicita al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, y ofrece cooperación pese a las diferencias políticas

Donald Trump aseguró que trabajará con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en una reunión “productiva” en la Casa Blanca pese a sus desacuerdos previos

Por AFP
NUEVA YORK, NUEVA YORK - 24 DE JUNIO: El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), se dirige a sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. Mamdani fue anunciado como ganador de la nominación demócrata a la alcaldía en una concurrida primaria para elegir al sucesor del alcalde Eric Adams, quien se postula a la reelección como candidato independiente. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Foto de Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
El presidente estadounidense felicitó a su visitante por su campaña “increíble”. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

