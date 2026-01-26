Trump exige que cese ‘la resistencia y el caos’ en Mineápolis, dice la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras la muerte de dos personas en protestas contra redadas de inmigrantes en Mineápolis.

Al mismo tiempo, el presidente republicano quiere que cese “la resistencia y el caos” en esa ciudad del norte del país, donde las protestas son diarias contra los agentes de la policía migratoria o fronteriza.

Noticia en desarrollo...