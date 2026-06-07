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Trump estalla en una accidentada entrevista con NBC: ofende a la periodista y sale de cámara tras tensas preguntas sobre Irán

Lo que empezó como una entrevista con un tractor y pacas de heno de fondo, terminó con lluvias, truenos y Donald Trump ofendiendo a una periodista de la NBC

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. Trump participará en una mesa redonda sobre economía rural y agricultura estadounidense en Chippewa Falls.
El presidente Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. (SAUL LOEB/AFP)







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