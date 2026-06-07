Trump estalla en una accidentada entrevista con NBC: ofende a la periodista y sale de cámara tras tensas preguntas sobre Irán

El presidente Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela desde la Base Conjunta Andrews en Maryland a Eau Claire, Wisconsin, el 5 de junio de 2026.

Washington. Una entrevista a Donald Trump en NBC, grabada el viernes y emitida este domingo, se convirtió en un caos tras repetidos problemas meteorológicos y preguntas de la reportera, especialmente sobre Irán, que disgustaron al presidente estadounidense.

“Ustedes son un canal parcial y deshonesto. Lo siento, se acabó, ya he tenido suficiente. Gracias, cariño, que te diviertas”, espetó el presidente a la reportera Kristen Welker, antes de levantarse y salir de cámara.

El republicano concedió una entrevista de casi una hora el viernes al programa “Meet the Press” durante un viaje a Wisconsin. La conversación tuvo lugar en una granja de ese estado agrícola, con un tractor y pacas de heno como telón de fondo, y se centró principalmente en la guerra en Irán y los intentos por alcanzar un acuerdo.

“¿Esto es viento o qué?”, preguntó Trump mientras una lluvia torrencial caía sobre la estructura metálica donde se realizaba la entrevista. “¿Pueden oír los truenos?”, dijo cuando la entrevista ya había sido interrumpida varias veces.

“¿Deberíamos parar?”, preguntó Welker al equipo técnico. “No, chicos. La gente lo entenderá, estamos en una granja”, contestó el presidente.

Luego, tras varias preguntas sobre Irán, el republicano acusó a la periodista de ser “izquierdista, progresista” y criticó a NBC por sus “falsas encuestas”.

La tensión siguió aumentando y llegaron preguntas sobre el fondo “anti politización de la justicia” promovido por Trump, financiado con impuestos de los ciudadanos y presentado por la administración como una forma de compensar a quienes supuestamente fueron víctimas de una justicia parcial durante la presidencia de su predecesor demócrata, Joe Biden.

“Me encanta esta idea (el fondo), porque gente como ustedes, esta prensa mentirosa y corrupta, estos periodistas sin escrúpulos que apoyan a un idiota como Biden... Han destruido vidas. Han enviado a prisión a personas que no hicieron nada malo”, exclamó furioso.

“No hay pruebas de lo que dice”, le respondió la periodista. “O es usted corrupta o estúpida”, le espetó finalmente el mandatario, antes de salir de cámara mientras la reportera intentaba detenerlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una mesa redonda sobre "Agricultura estadounidense" en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. (SAUL LOEB/AFP)

El domingo, Welker anunció a los televidentes que había hablado con Trump el sábado sobre las dificultades causadas por la lluvia y que él había accedido a concederle “otra entrevista”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha declarado la guerra a los principales medios de comunicación, a los que acusa de difundir noticias falsas y de ser corruptos.

El mandatario ha demandado a varios periódicos y su administración, desde el Pentágono hasta el FBI, ha aumentado las restricciones a la prensa y los intentos de intimidar a los periodistas.