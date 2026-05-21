El Mundo

Trump eliminará restricciones a los gases de efecto invernadero usados en refrigeración

El republicano calificó como “ridículas” las normas aprobadas por Joe Biden sobre los súpercontaminantes hidrofluorocarbonos (HFC).

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (KENT NISHIMURA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald Trumpgases de efecto invernaderocontaminación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.