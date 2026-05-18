Trump dice que pospuso ataque previsto contra Irán a petición de líderes del Golfo

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que había renunciado a un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de líderes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo “negociaciones serias” con Teherán.
Sin embargo, añadió que Estados Unidos está preparado para lanzar un “ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable”, según un mensaje publicado en su red Truth Social.
