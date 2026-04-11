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Trump dice que le ‘da igual’ si Irán y EEUU llegan a un acuerdo

En Pakistán, se desarrollan negociaciones de paz entre Teherán y Washington

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Por AFP
Donald Trump habla en la Casa Blanca sobre la situación en Irán.
Donald Trump se refirió a las negociaciones paz con Irán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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