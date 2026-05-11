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Trump dice que la Corte Suprema debería ser ‘leal’ a él en casos clave

“Está bien que sean leales a la persona que los nombró”, dice de los dos jueces que impulsó en su primer mandato.

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Por AFP
Donald Trump arremete contra la Corte Suprema por fallos desfavorables contra sus políticas.
Donald Trump arremete contra la Corte Suprema por fallos desfavorables contra sus políticas. (KENT NISHIMURA/AFP)







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