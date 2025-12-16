Trump demanda a la BBC por $10.000 millones; cadena británica afirma que se defenderá

Entrada a las oficinas de la BBC en Londres el pasado 11 de noviembre de 2025. Fotografía:

Londres. La cadena pública británica BBC anunció este martes que se defenderá de la demanda por difamación interpuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reclama $10.000 millones por supuestos daños y perjuicios derivados de la cobertura de uno de sus discursos de 2021.

“Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”, afirmó un portavoz de la BBC, en referencia a la acción judicial presentada por Trump ante un tribunal federal en Miami.

El mandatario acusa a la emisora de haber realizado un montaje engañoso en un reportaje emitido en el programa de investigación Panorama, en el que se dio la impresión de que incitaba a la violencia antes del asalto al Capitolio de Washington, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Según la demanda, presentada el lunes, Trump exige una indemnización de al menos $5.000 millones por cada uno de los dos cargos formulados contra la cadena: difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

El republicano, de 79 años, sostiene que la BBC “puso palabras” en su boca con fines políticos.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había instado a una “acción violenta” antes de los disturbios en el Capitolio.

El reportaje, emitido antes de las elecciones estadounidenses de 2024, yuxtapuso fragmentos distintos del discurso del entonces presidente, lo que hacía parecer que llamaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Congreso.

En el video, la frase “luchar como demonios” fue presentada junto a un llamado a marchar hacia el Capitolio, aunque en el discurso original ambas expresiones pertenecían a momentos diferentes.

Trump había dicho textualmente: “Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso”.

“La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales de 2024”, señaló un portavoz del equipo legal del mandatario en un comunicado.

Aunque la corporación ha rechazado las acusaciones de difamación, su presidente, Samir Shah, envió una carta de disculpa a Trump y reiteró que la BBC está decidida a defenderse en los tribunales.

Dimisiones y contexto político

La polémica derivó en la renuncia del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora de BBC News, Deborah Turness, en medio de un periodo de fuerte turbulencia interna para la corporación.

La demanda coincidió además con una decisión del Gobierno británico de iniciar la revisión de la Carta Real de la BBC, que regula su financiación y gobernanza y debe renovarse en 2027.

El proceso incluye una consulta pública sobre la misión de “exactitud” del medio y posibles reformas a su modelo de financiamiento, basado actualmente en una cuota obligatoria para los telespectadores.

Tras conocerse la acción legal de Trump, el ministro de Atención Social, Stephen Kinnock, aseguró que el Gobierno del Reino Unido es “un gran defensor de la BBC” y respaldó la postura de la cadena.

“La BBC ha sido muy clara en que no hay caso que responder en cuanto a la acusación del señor Trump sobre difamación. Creo que es correcto que se mantenga firme en ese punto”, declaró a Sky News.