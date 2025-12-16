El Mundo

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones; cadena británica afirma que se defenderá

Donald Trump demandó a la BBC por presunta difamación ligada a reportaje sobre su discurso previo al asalto al Capitolio

Por AFP
Entrada a las oficinas de la BBC en Londres el pasado 11 de noviembre de 2025. Fotografía:
Entrada a las oficinas de la BBC en Londres el pasado 11 de noviembre de 2025. Fotografía: (HENRY NICHOLLS/AFP)







