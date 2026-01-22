El Mundo

Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo por $5.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon.

Por AFP
El presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026.
El presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)







