Alemania multa a JP Morgan con $46 millones por fallas en prevenir lavado de dinero

JP Morgan fue multado con $46 millones por BaFin, el regulador alemán. La sanción, la más alta de su historia, fue por fallas sistemáticas en el reporte de blanqueo

Por Europa Press
