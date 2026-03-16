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Trump critica a sus aliados por no ayudarlo a defender el paso de petróleo por Ormuz

Potencias de la OTAN declinan involucrarse en la guerra para reabrir el paso por la vía marítima del 20% del petróleo global.

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Por AFP
Donald Trump criticó a la OTAN.
Donald Trump criticó a la OTAN. (ANNABELLE GORDON/AFP)







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