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Trump continúa con sus remodelaciones de la Casa Blanca: ahora presentó un extenso helipuerto

Donald Trump presentó un helipuerto de granito en la Casa Blanca. Conozca las razones del proyecto y las críticas sobre su costo y valor histórico

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una piedra en el sitio de construcción de un helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de agosto de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una piedra en el sitio de construcción de un helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de agosto de 2026. (JIM WATSON/AFP)







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