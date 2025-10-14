El Mundo

Trump confirma que recibirá a Zelenski en la Casa Blanca

Defensa antiaérea y temas energéticos en Ucrania, serán parte de la agenda durante visita a Washington

EscucharEscuchar
Por AFP
Volodimir Zelenski y Donald Trump discuten durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania; y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, se reunirán el próximo viernes en la Casa Blanca, en Washington. Foto: (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpVolodomir ZelenskiUcraniaEstados UnidosRusia-Ucrania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.