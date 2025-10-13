Economía

Milei se reunirá con Trump para sellar un auxilio financiero antes de las legislativas del 26 de octubre

Viaje busca blindar los detalles del auxilio, luego de semanas de volatilidad cambiaria y reveses en el Congreso que pusieron en duda viabilidad del plan de reformas de Milei

Por AFP
Trump y Milei
Milei arriba a Washington a última hora del lunes y se reunirá a mediodía con Trump en la Casa Blanca, informó la presidencia argentina. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







Javier MileiDonald TrumpEstados Unidos
