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Trump celebra su 80 cumpleaños con un insólito show de artes marciales en la Casa Blanca

Más de 4.000 invitados asistieron a las siete peleas de la UFC en la Casa Blanca

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Por AFP
Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con el luchador estadounidense Josh Hokit durante el evento de artes marciales mixtas 'UFC Freedom 250', en el jardín sur de la Casa Blanca. (KENT NISHIMURA/AFP)







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