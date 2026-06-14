El Mundo

Estados Unidos e Irán anuncian acuerdo y fin ‘permanente’ de la guerra en Medio Oriente

Esta es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses

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Por AFP
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Estados Unidos e Irán han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. (Shutterstock/Shutterstock)







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