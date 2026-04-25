El Mundo

Trump cancela viaje de emisarios a conversaciones con Irán en Pakistán

Trump atribuye la suspensión del viaje a pérdida de tiempo y tensiones internas en el liderazgo iraní, sin cerrar la puerta al diálogo.

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Por AFP
El presidente Donald Trump y sus hijos están vinculados a empresa de criptomonedas.
La estrategia de negociación con Irán se vio interrumpida tras la cancelación del viaje de los principales emisarios estadounidenses a Pakistán. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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