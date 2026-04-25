Trump cancela viaje de emisarios a conversaciones con Irán en Pakistán

La estrategia de negociación con Irán se vio interrumpida tras la cancelación del viaje de los principales emisarios estadounidenses a Pakistán.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este sábado el viaje de sus emisarios a Pakistán, donde debían continuar las conversaciones con funcionarios iraníes para poner fin a la guerra.

Trump hizo el anuncio en llamadas telefónicas individuales con periodistas y, más tarde, en una publicación en redes sociales, poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, abandonara Islamabad.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Trump dijo al medio digital Axios que cancelar el viaje previsto de sus principales asesores —su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff— no significaba que Estados Unidos fuera a reanudar el enfrentamiento con Irán.

“Además, hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos”, continuó.

Sin embargo, Trump dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

Witkoff y Kushner tenían previsto partir el sábado hacia la capital de Pakistán, país que oficia de mediador, para una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán.

Esta semana, Estados Unidos prorrogó indefinidamente una tregua con Irán.

La televisión estatal iraní dijo que los enviados de Teherán no tenían planes inmediatos de mantener conversaciones cara a cara con los estadounidenses y que Pakistán serviría de puente para transmitir las propuestas iraníes.

La guerra se desencadenó por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y desde entonces causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía global.

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi llegó el viernes por la noche a Islamabad y se reunió el sábado con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según su ministerio, Araqchi expuso a sus interlocutores “las posiciones de principio de [su] país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra impuesta contra Irán”.

“Estrategia definitiva”

El tráfico marítimo sigue perturbado en el estrecho de Ormuz, bajo un doble bloqueo iraní y estadounidense. Antes de la guerra transitaba por esta vía 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el sábado que el control del estrecho de Ormuz constituye la “estrategia definitiva” de Teherán en su conflicto con Estados Unidos.

El mando central militar del ejército iraní, Jatam Al Anbiya, advirtió el sábado que responderá si EEUU mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”

Entretanto, el aeropuerto internacional de Teherán Imán Jomeini reabrió este sábado, anunció la televisión estatal, con vuelos hacia Medina, Mascate y Estambul.

Más muertos en Líbano

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado tres semanas sigue a prueba.

El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que había “eliminado” a tres miembros del movimiento proiraní Hezbolá este sábado mientras conducían “un vehículo cargado de armas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa al grupo islamista de intentar “sabotear” el “proceso destinado a lograr una paz histórica entre Israel y Líbano”.

El movimiento chiita, que arrastró Líbano a la guerra con sus disparos de cohetes contra Israel el 2 de marzo, se opone a las negociaciones directas y considera que la prolongación de la tregua “no tiene sentido” debido a los persistentes “actos de hostilidad”.

Una negociación directa con Israel “significaría un reconocimiento del enemigo”, declaró a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, quien aprovechó la tregua para irse de Sidón, donde se había refugiado, y regresar a su pueblo del sur de Líbano.

Chumari quiere que el alto el fuego sea “permanente”.

Este sábado, Israel volvió a advertir a los habitantes que no regresaran a decenas de localidades del sur del Líbano, e indicó haber atacado durante la noche varios “lanzacohetes de Hezbolá”.

Imágenes de la AFP mostraron una gran nube de humo elevándose sobre el pueblo de Jiam, en la región.

Casi 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo.