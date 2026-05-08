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Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia.

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Por AFP
Adolescentes pasan junto a equipo militar soviético en una exhibición callejera cerca del Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, durante el Día del Recuerdo y la Victoria sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial, en Kyiv, el 8 de mayo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Adolescentes pasan junto a equipo militar soviético en una exhibición callejera cerca del Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, durante el Día del Recuerdo y la Victoria sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial, en Kyiv, el 8 de mayo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







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