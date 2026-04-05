Trump anuncia rescate de aviador herido en Irán mientras Teherán habla de operación fallida

El aviador de un F-15 derribado en Irán fue rescatado desde las montañas, dice el presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que un aviador rescatado en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está “gravemente herido”.

“Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba “herido” y “sano y salvo”.

“Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes, a la 1H00 P. (17H00 GMT)”, escribió.

Lo que Trump presentó como un rescate exitoso en Irán es, según Teherán, un fracaso total que involucró la destrucción de aviones y helicópteros estadounidenses.

La fuerte discrepancia entre ambas versiones evidencia un enfrentamiento narrativo paralelo a la operación militar en el terreno.

Ebrahim Raisi llegó a la presidencia de Irán en el año 2021 y califica la operación estadounidense como una misión de “engaño y fuga”. (-/AFP)

Irán asegura que operación de EEUU para rescatar a aviador “fracasó por completo”

El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar a un aviador de un caza estadounidense derribado “fracasó por completo”.

“La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que “dos aviones de transporte militar C‑130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos” durante la operación.

Añadió que Trump sigue con su “retórica vacía y distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, de que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.

El caza‑bombardero F‑15E se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.