El Mundo

Trump anuncia rescate de aviador herido en Irán mientras Teherán habla de operación fallida

Irán rechaza el relato de Trump sobre el rescate de piloto estadounidense derribado.

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Por AFP
Donald Trump
El aviador de un F-15 derribado en Irán fue rescatado desde las montañas, dice el presidente estadounidense, Donald Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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