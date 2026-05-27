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Trump amenaza con ‘volar por los aires’ a país aliado de Estados Unidos en Medio Oriente

Presidente amenazó: “Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires” y dijo que “no le importan” las elecciones de noviembre.

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Mascate es la capital de Omán.
Mascate es la capital de Omán. (Gyanibash/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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