Trump amenaza con ‘volar por los aires’ a país aliado de Estados Unidos en Medio Oriente

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que no estaba satisfecho aún con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

“Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo Trump.

“O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

La televisión estatal iraní había asegurado antes que un borrador de memorando de entendimiento con Washington incluía un compromiso de levantar el bloqueo naval a Irán, restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y retirar las fuerzas estadounidenses del Golfo. La Casa Blanca calificó el informe de “total invención”.

Trump insistió en que no tenía prisa por lograr un acuerdo, a pesar de que la guerra con Irán estaba disparando el coste de la vida para los estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El republicano tiene índices de aprobación históricamente bajos a menos de seis meses de la votación que determinará si su partido mantiene el control del Congreso.

“Ellos pensaron que me iban a hacer esperar, ya sabes, ‘lo vamos a aguantar, él tiene las elecciones de mitad de mandato’”, dijo Trump, en referencia a Irán.

“No me importan las elecciones de mitad de mandato”, añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sentado junto a Trump, dijo que había habido “ciertos avances” en las conversaciones con Irán.

“Veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar”, dijo Rubio.

Trump no respondió directamente al informe de la televisión estatal iraní sobre un borrador de acuerdo.

Dijo que “nadie”, incluido Irán, controlaría el estrecho de Ormuz y rechazó los reportes de que Irán y el estado del Golfo de Omán podrían controlar un sistema de peaje para la vía marítima.

El mandatario estadounidense, que cumplirá 80 años el mes que viene, incluso dijo que “Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires”.

Al inicio se especuló que se estaba refiriendo a Irán. No obstante, horas después, el Departamento de Estado publicó un tuit en la red social X donde transcribían sus declaraciones con “Omán”.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.



Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Omán ha sido uno de los aliados cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente. De acuerdo con Politico, Omán “ha sido un interlocutor clave en las negociaciones tras bambalinas con Irán sobre su programa nuclear y, más recientemente, en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Teherán y Washington”.

Trump sugirió después que un acuerdo con Irán podría depender de la disposición de Arabia Saudita y otros países de mayoría musulmana para firmar los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

“No estoy seguro de que debamos hacer el acuerdo si ellos no firman”, dijo Trump.

El mandatario reveló que no se sentiría cómodo si Rusia o China se llevaran el uranio enriquecido iraní para destruirlo, otra solución que se ha planteado.