Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si concreta acuerdo comercial con China

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó este sábado con imponer “aranceles del 100%” a las importaciones canadienses hacia Estados Unidos si Ottawa concreta un acuerdo comercial con China, tras un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre el gobierno canadiense y Pekín.

Trump lanzó la advertencia en su plataforma Truth Social, donde cuestionó la posibilidad de que Canadá se convierta en un “puerto de descarga” para que China envíe bienes al mercado estadounidense.

“Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, escribió el mandatario.

La amenaza se da en un contexto de relaciones turbulentas entre ambos países desde el regreso de Trump a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y por la declarada intención del presidente estadounidense de anexionar a Canadá como “el 51º estado”.

La tensión aumentó luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebrara durante una visita a Pekín una “nueva asociación estratégica” con China, que derivó en un “acuerdo comercial preliminar, pero histórico” orientado a reducir aranceles.

Acuerdo preliminar con China

De acuerdo con lo informado, el pacto contempla que Canadá permita la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6,1%.

En paralelo, China reduciría aranceles a derivados de canola del 84% a cerca del 15% a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado.

Trump y Carney han cruzado mensajes en los últimos días.

El líder canadiense recibió una ovación de pie en el Foro Económico Mundial en Davos tras advertir sobre una “ruptura” en el orden global liderado por Estados Unidos, comentario que fue interpretado como una crítica al estilo de política exterior de Trump, aunque sin mencionarlo directamente.

Trump respondió en Davos afirmando que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”, y posteriormente retiró una invitación a Carney para integrarse a su “Junta de Paz”, un órgano impulsado por la Casa Blanca para abordar conflictos globales.

Carney, por su parte, defendió la autonomía de su país. “Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, dijo el jueves en un discurso nacional.

Canadá depende fuertemente del comercio con Estados Unidos, destino de tres quintas partes de sus exportaciones.

Sectores como el automotor, el aluminio y el acero han resentido aranceles sectoriales globales impuestos por Trump, aunque parte del impacto ha sido atenuado por el tratado de libre comercio norteamericano T-MEC, integrado por México, Estados Unidos y Canadá.

Las negociaciones para revisar ese acuerdo están previstas para comienzos de este año, y Trump ha insistido en que Estados Unidos “no necesita acceso a ningún producto canadiense”, lo que elevaría la presión sobre su vecino del norte.

En medio de ese panorama, el gobierno canadiense busca ampliar mercados en Asia y Europa, así como aumentar el comercio interno para reducir su dependencia de Estados Unidos.

Además de los roces comerciales, Trump volvió a agitar tensiones políticas al publicar recientemente un mapa en redes sociales donde Canadá —junto con Groenlandia y Venezuela— aparece cubierto por la bandera estadounidense.

Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones a mediados de año de la Copa del Mundo.