Canadá se prepara; Costa Rica improvisa

En Costa Rica, se aborda el financiamiento universitario sin reforma educativa, la asistencia social sin política de empleo, la seguridad sin prevención, el comercio sin productividad, la atracción de inversión sin encadenamientos. El Estado administra urgencias, pero no construye dirección

Por Tomás F. Dueñas y Alejandro Patiño Cruz
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa tras la Reunión de Primeros Ministros en Ottawa, Canadá, el 21 de marzo de 2025.
El mensaje del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos subrayó la importancia de los acuerdos políticos internos, la cohesión nacional y la noción compartida de interés estratégico. (DAVE CHAN/AFP)







