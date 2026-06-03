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Trump adelanta los dos republicanos que quiere como candidatos en 2028, pero no dice a cuál ve de presidente

A meses de elecciones de medio periodo decisivas, el mandatario de Estados Unidos ya piensa en la “fórmula imbatible” para los próximos comicios presidenciales.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (KENT NISHIMURA/AFP)







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