Tripulante de lancha muerto en Cuba quería ‘prender la chispa’ de un levantamiento, según aliado político

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería “ir a combatir” a Cuba.

Por AFP
La guardia costera de Cuba informó el 25 de febrero de 2026 que abatió a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos
La guardia costera de Cuba informó el 25 de febrero de 2026 que abatió a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







