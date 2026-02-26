El Mundo

Cuba promete que se defenderá ante cualquier ‘agresión terrorista’ tras choque con lancha de bandera estadounidense que dejó cuatro muertos

Cuba se defenderá con “determinación” ante cualquier “agresión terrorista” contra su soberanía, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel.

Por AFP
Un hombre camina junto a un jeep con una cubierta de rueda decorada con un águila y una bandera de Estados Unidos en La Habana, el 26 de febrero de 2026.
Un hombre camina junto a un jeep con una cubierta de rueda decorada con un águila y una bandera de Estados Unidos en La Habana, el 26 de febrero de 2026. (YAMIL LAGE/AFP)







