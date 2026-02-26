El Mundo

Cuba denuncia intento de ‘infiltración’ por mar de grupo armado desde Estados Unidos: enfrentamiento dejó cuatro muertos

Desde el regreso de Donald Trump, la Casa Blanca no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes

Por AFP
Tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica. (YAMIL LAGE/AFP)







CubaMarco RubioDonald TrumpEstados Unidos
