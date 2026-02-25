El Mundo

Estados Unidos aclara reglas para exportar petróleo, gas y combustibles a Cuba

El Departamento de Comercio de Estados Unidos aclaró que las ventas energéticas solo podrán autorizarse si benefician al sector privado cubano y atienden fines humanitarios, mientras la administración de Donald Trump refuerza el control sobre el crudo venezolano.

EscucharEscuchar
Por AFP
ONU advierte colapso humanitario en Cuba por falta de crudo
El flujo de petróleo hacia el Caribe se ha visto interrumpido por tensiones políticas internacionales. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosCubaCombustiblesDonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.