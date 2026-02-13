Tripulación internacional partió a la Estación Espacial Internacional en misión científica de NASA y SpaceX

Un cohete Falcon 9 de SpaceX, con la nave espacial Dragon de la compañía en su parte superior, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, este 13 de febrero.

Cuatro integrantes de la misión NASA’s SpaceX Crew-12 despegaron este viernes desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40, en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), informó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA).

Un cohete Falcon 9 impulsó la nave Dragon, que transporta a los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway; a la astronauta francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea; y al cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, de Roscosmos.

El acoplamiento autónomo con el módulo Harmony de la estación está previsto para las 3:15 p. m. de este sábado 14 de febrero.

“Con Crew-12 a salvo en órbita, Estados Unidos y nuestros socios internacionales demostraron nuevamente la preparación y el trabajo en equipo que exige el vuelo espacial tripulado”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Añadió que la investigación a bordo impulsará tecnologías clave para la exploración del espacio profundo y aportará beneficios directos en la Tierra.

Entre los estudios figuran análisis de bacterias causantes de neumonía para mejorar tratamientos cardiovasculares, generación bajo demanda de fluidos intravenosos para futuras misiones, efectos de características físicas en el flujo sanguíneo en microgravedad, monitoreo automatizado de la salud de plantas y experimentos para optimizar la producción de alimentos en el espacio.

Durante el trayecto, SpaceX supervisará las maniobras automáticas desde su centro de control en Hawthorne, California, mientras la NASA monitorea las operaciones de la estación desde el Centro de Control de Misión en el Johnson Space Center.

La cobertura en vivo de la NASA se reanuda este sábado a la 1:15 p. m. con el encuentro, acoplamiento y apertura de escotillas, a través de plataformas como NASA+, Amazon Prime y YouTube.

Tras el acoplamiento, la tripulación cambiará sus trajes, preparará la descarga de carga y participará en la ceremonia de bienvenida.

Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev se integrarán a la Expedición 74, junto a los astronautas y cosmonautas que ya se encuentran en la EEI, devolviendo a la estación su dotación estándar de siete personas.

Durante la misión, Crew-12 desarrollará investigaciones para preparar la exploración humana más allá de la órbita baja terrestre y generar beneficios en la Tierra.

La misión forma parte del Commercial Crew Program de la NASA, que busca garantizar un acceso confiable a la EEI mediante alianzas con empresas privadas y apoyar futuras misiones hacia la Luna y Marte.