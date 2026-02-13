El Mundo

Tripulación internacional partió a la Estación Espacial Internacional en misión científica de NASA y SpaceX

Tripulación hará experimentos sobre bacterias que causan neumonía y estudios avanzados de plantas para mejorar producción de alimentos en futuras misiones

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Un cohete Falcon 9 de SpaceX, con la nave espacial Dragon de la compañía en su parte superior, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, este 13 de febrero.
Un cohete Falcon 9 de SpaceX, con la nave espacial Dragon de la compañía en su parte superior, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, este 13 de febrero. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Crew-12NASA SpaceXMisión Crew-12Lanzamiento Falcon 9Nave DragonEstación Espacial Internacional
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.