Telescopio Espacial Hubble capta espectáculo de luz en la Nebulosa del Huevo durante fase clave de evolución estelar

El telescopio espacial documentó con alta precisión una etapa breve y poco comprendida en la vida de una estrella similar al Sol

Por Silvia Ureña Corrales
Hubble registró nuevos detalles de la Nebulosa del Huevo, una estrella moribunda en etapa preplanetaria que ayuda a entender la evolución estelar.
Hubble registró nuevos detalles de la Nebulosa del Huevo, una estrella moribunda en etapa preplanetaria que ayuda a entender la evolución estelar. (ESA/Hubble & NASA, B. Balick (University of Washington)/ESA/Hubble & NASA, B. Balick (University of Washington))







