El telescopio Hubble fotografió una gigantesca nube de gas de hidrógeno frío

El Hubble captó N159, una de las mayores nubes de gas estelar, donde nacen estrellas a 160.000 años luz de distancia.

El telescopio espacial Hubble, operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar una imagen detallada de N159, una gigantesca nube de gas hidrógeno frío.

Esta se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina de la Vía Láctea ubicada a 160.000 años luz de distancia, en la constelación de Dorado.

N159 destaca por ser una de las regiones de formación estelar más masivas de esta galaxia enana. Solo una parte de este complejo aparece en la imagen divulgada por la ESA. Sin embargo, el complejo completo se extiende por más de 150 años luz, lo que equivale a casi 10 millones de veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

En el interior de esta nube, bajo temperaturas bajo cero y sometido a la intensa presión de la gravedad, ocurre el proceso de nacimiento de estrellas. Las estrellas más calientes y masivas iluminan su entorno con una luz roja intensa. Este resplandor rojo es característico del hidrógeno excitado, un fenómeno que el Hubble puede captar con gran sensibilidad.

La ESA explicó que muchas de estas estrellas parecen estar rodeadas por gas rojizo. Otras, en cambio, se observan en el centro de burbujas rojas que dejan ver el fondo oscuro del espacio. Estas burbujas muestran el efecto conocido como retroalimentación estelar, cuando las estrellas jóvenes emiten radiación de alta energía y generan cavidades mediante fuertes vientos estelares.

La imagen actual se basa en una versión divulgada en 2016, pero añade una nueva longitud de onda de luz, lo cual permite visualizar con mayor claridad el gas caliente que rodea a las estrellas recién formadas.

En el campo estelar retratado se observan nubes de gas y polvo con distintas densidades. En la parte central y en el lado izquierdo predominan nubes rojas ondulantes, algunas tan densas que ocultan cúmulos estelares en formación. Otras zonas presentan transparencias que permiten ver más allá. También se identifican pequeñas manchas negras y una gran nube azul pálida en la parte inferior del centro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.