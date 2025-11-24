Ciencia

El telescopio Hubble fotografió una gigantesca nube de gas de hidrógeno frío

Hubble captó N159, una nube gigante de hidrógeno donde nacen estrellas a 160.000 años luz. Esta región revela detalles del proceso estelar en otra galaxia

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El Hubble captó N159, una de las mayores nubes de gas estelar, donde nacen estrellas a 160.000 años luz de distancia.
El Hubble captó N159, una de las mayores nubes de gas estelar, donde nacen estrellas a 160.000 años luz de distancia. (ESA / HUBBLE Y NASA, R. INDEBETOUW/ESA / HUBBLE Y NASA, R. INDEBETOUW)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCtelescopio HubbleAstronomíaNASA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.