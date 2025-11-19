Ciencia

La NASA revelará imágenes únicas del cometa interestelar 3I/ATLAS en evento especial

La NASA mostrará imágenes del cometa 3I/ATLAS, que cruzó el sistema solar sin representar riesgo para la Tierra

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La NASA revelará observaciones del cometa 3I/ATLAS tomadas por telescopios y sondas espaciales, disponibles en NASA+ y redes.
La NASA revelará observaciones del cometa 3I/ATLAS tomadas por telescopios y sondas espaciales, disponibles en NASA+ y redes. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia3I/ATLASCometaCometa 3I/ATLASNASA
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.