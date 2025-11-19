La NASA revelará imágenes únicas del cometa interestelar 3I/ATLAS en evento especial

La NASA revelará observaciones del cometa 3I/ATLAS tomadas por telescopios y sondas espaciales, disponibles en NASA+ y redes.

La NASA transmitirá este miércoles 19 de noviembre, a las 3 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), un evento especial para compartir imágenes inéditas del cometa interestelar 3I/ATLAS.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland, y será accesible a través de NASA+, el sitio web de la agencia, su canal de YouTube, Amazon Prime y la aplicación oficial.

El cometa 3I/ATLAS fue identificado el 1.º de julio por el observatorio ATLAS, parte del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, con financiamiento de la NASA. Se trata del tercer objeto interestelar detectado que ingresa al sistema solar.

Aunque la NASA confirmó que no representa ningún peligro para la Tierra, su trayectoria lo acercó a 273 millones de kilómetros del planeta. A principios de octubre, cruzó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte.

Durante el evento, la agencia estadounidense mostrará datos recopilados por misiones científicas y observatorios terrestres, que permiten estudiar al cometa desde distintas perspectivas y con instrumentos científicos complementarios.

La sesión contará con la participación de especialistas de la sede central de la NASA en Washington, como Amit Kshatriya, Nicky Fox, Shawn Domagal-Goldman y Tom Statler.

El público podrá hacer preguntas en inglés en redes sociales mediante la etiqueta #AskNASA, las cuales podrían ser respondidas en tiempo real. Además, habrá un experto disponible para entrevistas en español, previa coordinación con María José Viñas, representante de la agencia.