Ciencia

Un cambio inesperado: la cola del cometa 3I/ATLAS creció millones de kilómetros

Astrónomos confirmaron que la cola del cometa interestelar 3I/ATLAS creció tres millones de kilómetros después del perihelio

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Imágenes captadas en Italia mostraron que el cometa 3I/ATLAS desarrolló una larga cola tras pasar cerca del Sol
Imágenes captadas en Italia mostraron que el cometa 3I/ATLAS desarrolló una larga cola tras pasar cerca del Sol (NASA/JPL-Caltech)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometa3I/ATLAScometa 3I/ATLAS
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.