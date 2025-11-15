Un cambio inesperado: la cola del cometa 3I/ATLAS creció millones de kilómetros

El cometa interestelar 3I/ATLAS generó sorpresa esta semana entre astrónomos profesionales y aficionados. Un cambio abrupto en su estructura fue detectado mediante imágenes tomadas el 11 de noviembre. Las fotografías revelaron una cola extensa, invisible hasta ese momento, que aumentó cerca de tres millones de kilómetros.

Hasta la semana anterior, el objeto celeste no presentaba esta característica, a pesar de liberar gases y agua. Expertos explicaron que este comportamiento corresponde al proceso natural de sublimación, causado por el aumento de temperatura al ingresar al sistema solar.

El 3I/ATLAS viaja a una velocidad estimada entre 60 y 61 kilómetros por segundo. Alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol, el pasado 29 de octubre.

Tecnología robótica captó la transformación

El hallazgo fue posible gracias al Virtual Telescope Project, ubicado en Manciano, Italia. El equipo utilizó un sistema robótico denominado ARTEC250+Paramount ME+C3Pro61000EC, el cual combinó 18 exposiciones de 120 segundos cada una para formar la imagen clave.

El cometa se encontraba a 14 grados sobre el horizonte este al momento de la captura. Pese a la presencia de una Luna brillante con fase del 61%, situada a 70 grados de distancia, la fotografía permitió observar una cola iónica de al menos 0,7 grados hacia el noreste. También se detectó una anticola en dirección este-sureste.

Trayectoria y nuevas observaciones

El cometa 3I/ATLAS continúa su acercamiento a la Tierra. Se espera que el 19 de diciembre llegue a su punto más cercano, a una distancia de 270 millones de kilómetros.

En paralelo, el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov informó sobre el descubrimiento de otro cometa interestelar, el C/2025 V1 (Borisov), observado entre el 2 y el 5 de noviembre. Este nuevo objeto, de menor tamaño, podría dirigirse a la nube de Oort, aunque su trayectoria aún no ha sido confirmada.

Según la revista Live Science, el cometa 3I/ATLAS alcanzó una distancia mínima de 103 millones de kilómetros respecto a la Tierra el mismo 11 de noviembre. Además, se prevé que el objeto alcance su perihelio final el domingo 16 de noviembre.

