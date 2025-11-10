Ciencia

La primera señal de radio del cometa 3I/Atlas pone fin al debate sobre su naturaleza: esto descubrieron

Un radiotelescopio sudafricano detectó patrones propios de cometas en 3I/Atlas, confirmando su composición y actividad

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo.
El 3I/ATLAS, tercer cometa interestelar detectado, pasará cerca de la Tierra en diciembre. Su análisis ofrecerá datos inéditos sobre el espacio profundo. (NASA /NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia3I/AtlasCometa 3I/AtlasCometa
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.