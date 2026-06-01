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Tribunal de España retira una de las acusaciones contra hermano de Pedro Sánchez

Prescripción de la causa permite a tribunal retirar cargo contra el hermano menor del presidente de España.

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Por AFP
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sale de la Audiencia Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026.
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sale de la Audiencia Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026. (JORGE GUERRERO/AFP)







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