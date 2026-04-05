El Mundo

El juicio que pone a prueba a Pedro Sánchez en España: quién es el exministro acusado de corrupción

El ‘clan del Peugeot’ en el banquillo: juicio histórico contra altos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

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Por AFP
La tragedia en Valencia abre paso a un debate sobre la gestión de catástrofes en España. Pedro Sánchez anuncia ayudas y promete recursos continuos.
La presión sobre el presidente español Pedro Sánchez aumenta, ya que este martes 7 de abril se inicia uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en España. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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