El Mundo

Quiénes son los protagonistas del caso de corrupción que sacude al gobierno de Pedro Sánchez en España

El exministro más cercano del presidente español, bajo el escrutinio judicial.

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Por AFP
Pedro Sánchez, genocidio en Gaza
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, considerado la mano derecha del presidente español Pedro Sánchez (en la foto) se sienta este martes en el banquillo de los acusados por presunta corrupción y cobro de comisiones ilegales. (BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP)







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