Quiénes son los protagonistas del caso de corrupción que sacude al gobierno de Pedro Sánchez en España

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, considerado la mano derecha del presidente español Pedro Sánchez (en la foto) se sienta este martes en el banquillo de los acusados por presunta corrupción y cobro de comisiones ilegales.

Madrid, España. El que fuera mano derecha del presidente español Pedro Sánchez se sienta a juicio este martes 7 de abril por un sonado caso de corrupción que salpica a su Partido Socialista y pone en serios apuros a un gobierno en minoría parlamentaria.

Estas son las figuras clave de un caso que gira en torno al antiguo peso pesado socialista José Luis Ábalos y su presunto cobro de comisiones ilegales por contratos de material sanitario durante la pandemia de covid-19.

José Luis Ábalos

Ministro de Transportes desde 2018 hasta su destitución en 2021, Ábalos era más que un simple miembro del gabinete: era el artífice del ascenso al poder de Sánchez y uno de sus confidentes más cercanos.

Apoyó a Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, que devolvieron al actual presidente del Gobierno a la dirección del partido contra todo pronóstico.

Sánchez había liderado la formación en una etapa difícil entre 2014 y 2016, en la que una derrota en las elecciones generales frente al principal partido conservador, el Partido Popular (PP), la mantuvo en la oposición.

Ábalos fue nombrado ministro de Transportes en 2018, después de que Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno tras una moción de confianza que derrocó al PP, asolado por los escándalos de corrupción.

Tras ocupar durante años el poderoso cargo de secretario de organización del Partido Socialista Español (PSOE), Ábalos era uno de los rostros más reconocibles y de los miembros más influyentes del partido en el poder.

Pero todo eso cambió tras verse envuelto en una investigación policial por presunta corrupción en 2024. Los socialistas lo suspendieron entonces, antes de su expulsión definitiva el año pasado.

Ábalos, que renunció a su escaño como diputado independiente en enero de 2026 cuando ya se encontraba en prisión preventiva, niega los cargos que se le imputan.

Koldo García

El importante papel que se le atribuye al antiguo asesor de Ábalos ha dado nombre al llamado “caso Koldo”.

García, una figura antes desconocida, alto y corpulento, solía manejar hachas como participante en las tradicionales exhibiciones vascas de corte de troncos antes de convertirse en el colaborador más cercano de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El exguardia de seguridad había sido concejal socialista en la región de Navarra, al norte, antes de trabajar para Ábalos.

Al igual que Ábalos, García entabló una estrecha relación con Sánchez y le acompañó durante las primarias socialistas de 2017 mientras recorrían España en coche, lo que llevó a sus adversarios políticos a apodarlos “la banda del Peugeot”.

García niega haber sido el intermediario clave en el pago ilegal de comisiones y el amaño de contratos junto a Ábalos.

Víctor de Aldama

El empresario Víctor de Aldama ya ha admitido haber mantenido tratos turbios con Ábalos y García para hacerse con contratos públicos y obtener ventajas comerciales mediante el pago de sobornos.

La fiscalía pide siete años de cárcel para Aldama, ex presidente del Zamora, club de fútbol de tercera división, con la circunstancia atenuante de haber confesado sus delitos.

A finales de 2024, declaró a la prensa que la corrupción calaba en el seno del PSOE y llegaba al propio Sánchez.