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Tres países votaron contra declaración de la ONU de la trata de esclavos africanos como ‘el crimen más grave contra la humanidad’

La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones. Vea cómo votó Costa Rica.

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Por AFP
La misión palestina ante la ONU calificó la votación de la Asamblea General de decisión 'histórica'. Foto: AFP
Asamblea General de las Naciones Unidas. (BRYAN SMITH/AFP)







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