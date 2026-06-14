Trump dice que ataques de Israel a Beirut ‘no deberían haber ocurrido’: ‘¡No lo arruinemos todo!’

Israel intensificó sus ataques sobre el Líbano desde el 13 de mayo, cuando el Ministerio de Salud informando de 12 personas muertas en bombardeos dirigidos contra vehículos, principalmente al sur de Beirut. Ahora se suman más víctimas.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido”, y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!”, añadió.

La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

En un comunicado, la agencia indicó que “se recuperaron los cuerpos de tres mártires de entre los escombros y seis heridos” fueron trasladados al hospital tras el bombardeo, ocurrido en la zona de Ghobeiry.

Previamente, Israel había informado de ataques contra la periferia sur de Beirut por segunda vez en una semana, así como en el sur del país, tras afirmar que tres drones lanzados desde Líbano impactaron su territorio.

El ejército realizó ataques “en el barrio de Dahiyeh, en Beirut (…) en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz.

En tanto, el ejército israelí declaró haber “atacado con precisión” una infraestructura de Hezbolá en el sur de Beirut.

Personas se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 6 de mayo de 2026. (IBRAHIM AMRO/AFP)

También la agencia oficial libanesa NNA anunció un bombardeo en Ghobeiry, mientras que un corresponsal de la AFP informó haber escuchado explosiones procedentes de esa zona.

Poco antes, tres drones presuntamente lanzados por Hezbolá desde Líbano impactaron en el norte de Israel sin causar víctimas, según el ejército israelí.

Estos ataques podrían poner en peligro la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, cuya firma Donald Trump había anunciado para el domingo.

Irán ya había advertido a Israel de que atacar la capital libanesa constituía una línea roja, argumento que había utilizado para justificar los disparos de misiles contra el Estado hebreo hace una semana.

Trump se ha puesto en medio del conflicto para intentar mediar una tregua de paz. (SAUL LOEB/AFP)

Israel y Hezbolá están en guerra desde el 2 de marzo. Desde mitad de abril rige en teoría una tregua entre ambas partes, pero las hostilidades han continuado.

Israel, que ha venido atacando cientos de objetivos de Hezbolá, ocupa una parte del sur de Líbano, y según testimonios de habitantes y fotografías de AFP arrasó varias localidades en esa zona.

Irán exige que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero incluya a Líbano.