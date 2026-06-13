Israel bombardea el sur de Líbano tras emitir llamado de evacuación

El ejército libanés señaló que uno de sus soldados resultó gravemente herido, tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh. Imagen con fines ilustrativos.

Beirut, Líbano. Líbano informó este sábado 13 de junio de nuevos ataques en el sur del país, mientras que el ejército de Israel emitió alertas de evacuación y advirtió que atacaría de nuevo al movimiento proiraní Hezbolá.

Estos últimos bombardeos se produjeron mientras Estados Unidos e Irán indicaban que estaban cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El trato podría incluir también al Líbano, que se vio arrastrado al conflicto cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Teherán.

El ejército israelí había emitido dos advertencias a los residentes de 24 localidades para que “evacúen sus hogares de inmediato y se trasladen al norte del río Zahrani”, a unos 45 kilómetros de la frontera sur con Israel.

La agencia estatal de noticias (NNA) informó de que ataques aéreos israelíes alcanzaron varias zonas, especialmente en torno a la ciudad sureña de Nabatiyeh.

Un reportero de la AFP en la zona escuchó explosiones alrededor de Kfar Remman, que ha sido repetidamente atacada.

El ejército libanés señaló posteriormente que uno de sus soldados resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh.

La NNA también informó de que un ataque israelí mató a un responsable local en Rihan, en la región meridional de Jezzine.

El mes pasado, Israel declaró que todas las zonas al sur del río eran “zonas de combate” y desde entonces ha estado golpeando el área.

Hezbolá afirmó que sus combatientes lanzaron ataques con drones contra vehículos militares israelíes en el sur.

El grupo islamista dijo además que había frustrado un intento nocturno de “infiltración” de fuerzas israelíes en la zona de Kfar Tebrnit, cerca de Nabatiyeh.

El ejército israelí afirmó igualmente que “interceptó un objetivo aéreo sospechoso que cruzó desde el Líbano hacia territorio israelí”. Posteriormente anunció que “en las últimas 24 horas se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hezbolá”.

Ni Israel ni Hezbolá han respetado un alto el fuego cuya entrada en vigor se había acordado para abril.

Irán insiste en que Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra más amplia en Oriente Medio.