El Mundo

Israel bombardea el sur de Líbano tras emitir llamado de evacuación

Ataques aéreos israelíes alcanzaron varias zonas, especialmente en torno a la ciudad sureña de Nabatiyeh

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Por AFP
Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra una columna de humo elevándose desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, el 4 de junio de 2026.
El ejército libanés señaló que uno de sus soldados resultó gravemente herido, tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh. Imagen con fines ilustrativos. (ABBAS FAKIH/AFP)







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