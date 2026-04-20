El Mundo

Tres muertos en un ataque de Estados Unidos contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Caribe

La controversial campaña militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico deja al menos 180 muertos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril.
Ataque contra presunta narcolancha en el Caribe el 19 de abril. (Comando Sur/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Comando SurnarcotráficoCaribeEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.